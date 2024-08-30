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A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı
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A Milli Takım'ın Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye'nin Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. 28 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

ÜÇ İSİM İÇİN BİR İLK

Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.15'te yapacak Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

 A Milli Takım kafilesi, 5 Eylül Perşembe günü saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Galler maçı öncesindeki resmî antrenmanın ardından saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Cardiff'e gidecek.

A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı - Resim : 1

MAÇLAR NE ZAMAN?

Ay-Yıldızlılar, aynı gün TSİ 21.45'te Galler maçının oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak.

Galler - Türkiye müsabakası, 6 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

A Millî Takım, İzlanda karşılaşması için 7 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.45'te THY'ye ait uçakla Cardiff'ten İzmir'e geçecek.

9 Eylül Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak Türkiye - İzlanda mücadelesi, TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

 

Etiketler milli takım aday kadro aday kadrosu türkiye galler
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