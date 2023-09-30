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A Milli Takım'ın ''Kör Galip''i hayatını kaybetti

A Milli Takım'ın ''Kör Galip''i hayatını kaybetti
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A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından 'Kör Galip' lakaplı Galip Haktanır, 102 yaşında yaşamını yitirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın hayatta olan en yaşlı futbolcusu 'Kör Galip' lakaplı Galip Haktanır, 102 yaşında hayatını kaybetti. TFF, Haktanır için başsağlığı mesajı yayımladı.

 TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, 'Kör Galip' lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 5'i A Milli Takım, 1'i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti. Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Etiketler Galip Haktanır kör galip
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