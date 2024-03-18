A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı! 21 Mart'ta satışa çıkacak

Türkiye Futbol Milli Takımları’nın 2024 yılında giyeceği formalar resmen tanıtıldı. Formalar 21 Mart itibariyle satışa sunulacak.

A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda giyeceği formalar belli oldu. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile milli takımların bu yıl giyecekleri formalar tanıtıldı.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye milli takımlarının yeni sezon formaları, Türk futbolunun geleneksel değerleri ve modern teknolojiyi bir araya getirerek, milli takımın yeni bir döneme adım atmasını simgeliyor.

1923 yılında ilk milli maçta giyilen formadan esinlenerek tasarlanan iç saha formasının ön kısmındaki dikkat çeken kırmızı bant, eğimli üst kısmı ve özel baskıları, sporcuların geçmiş 100 yılın gururunu bugüne taşımasını simgeliyor. Deplasman formasının kırmızı tonu, Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken, formanın kalp bölgesinde yer alan armayı öne çıkarıyor. Formaların arka kısmında bulunan "Türkiye" yazısı ise genç sporculara ilham vererek, milli takım ruhunu canlandırıyor ve tek yürek olma duygusunu harekete geçiriyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan formalar 21 Mart itibariyle satışa sunulacak. Ayrıca 22 Mart Cuma günü oynanacak Macaristan karşılaşmasında, A Milli Takım oyuncuları formaları ilk kez giyecek.

İŞTE MİLLİ TAKIM'IN YENİ FORMALARI:





DHA