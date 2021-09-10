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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

A Milli Takım’da yeni teknik direktör belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 47 yaşındaki Okan Buruk ile büyük oranda anlaşmaya vardı..

A milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken yerine gelecek ismin kim olacağı da merak ediliyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre; TFF, Güneş'ten boşalan görev için Okan Buruk ile anlaşma sağladı.

Haberde; TFF'nin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.

Son olarka Başakşehir'i çalıştıran ve 2019-20 sezonunda takımı şampiyon yapan Okan Buruk, geçen sezon görevden ayrılmıştı.

Etiketler okan buruk teknik direktör anlaşma
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