A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
A Milli Takım’da yeni teknik direktör belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 47 yaşındaki Okan Buruk ile büyük oranda anlaşmaya vardı..
A milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken yerine gelecek ismin kim olacağı da merak ediliyor.
NTV Spor'da yer alan habere göre; TFF, Güneş'ten boşalan görev için Okan Buruk ile anlaşma sağladı.
Haberde; TFF'nin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.
Son olarka Başakşehir'i çalıştıran ve 2019-20 sezonunda takımı şampiyon yapan Okan Buruk, geçen sezon görevden ayrılmıştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol