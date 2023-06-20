A Milliler Galler'i 2 golle geçerek zirvede!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında, Galler'i 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve grupta liderlik koltuğunu korudu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile karşılaştı.

Samsun'da Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı Türkiye A Milli Futbol Takımı 2-0 kazandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ



Milli maç (Türkiye-Galler) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu (EURO 2024 Elemeleri)

Maçın gollerini 72' Umut Nayir ve 80' Arda Güler kaydetti.



2 GOL İPTAL OLDU, 1 PENALTI KAÇTI

9. dakikada Mepham'ın kendi kalesine attığı gol ofsayt nedeniyle, 68. dakikada ise Umut Nayir'in attığı gol elle oynama nedeniyle VAR uyarısıyla iptal edildi. 64. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.



GALLER 10 KİŞİ KALDI

Galler'de 41. dakikada Joseff Morrell kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

VAR SİSTEMİ ARIZALANDI

A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın hakemi golün kontrolü için VAR'a gittiğinde teknik arıza nedeniyle ofsayt çizgisi çekilemedi.

A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında 9. dakikada öne geçti ancak bu gol geçerlilik sayılmadı.

Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zeki'nin ortasında Mepham ters vuruşla kendi ağlarını buldu.

Bu gol uzun süre VAR'da incelendi. Ardından karşılaşmanın hakemi Fabio Maresca, kenara geldi ve pozisyonu izledikten sonra ofsayt kararı verdi.

ÇİZGİ ÇEKİLEMEDİ

Sky Italia'nın haberine göre, Türkiye-Galler maçında teknik arıza nedeniyle ofsayt çizgisi çekilmedi.

Bu yüzden maçın hakemi Fabio Maresca, VAR’a gidip kendisi karar vermek zorunda kaldı.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle A Milli Takım D Grubu'ndaki puanını 9'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanla 4. sırada kaldı. Grupta Ermenistan 6 puanla ikinci, Hırvatistan ise 4 puanla üçüncü sırada. Sonuncu Letonya'nın ise puanı yok.