A Milliler yine üçledi ama bu sefer yetmedi! Türkiye: 3 - Letonya: 3

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 3-1 öne geçtiği maçta Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti.

Konuk Letonya'nın golleriyse 35. dakikada Savalnieks, 58. dakikada Uldrisis ve 79. dakikada Ikaunieks'ten geldi.

Bu sonucun ardından puanını 7'ye çıkaran A Milliler, G Grubu'nda zirvede yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRİBÜNDEYDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya'yı konuk ettiği maçı statta izledi.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda ve Norveç karşılaşmaları sonrası soyunma odasında kendilerini tebrik için arayan Erdoğan'ı maça davet etmişti.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ:

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Yedekler: Mert, Altay, Abdülkerim, Orkun, Bünyamin, Enis, Umut, Taylan, Enes, Deniz, Halil, Alpaslan

LETONYA: Steinbors, Savalnieks, Oss, Emsis, Cernomordijs, Jurkovskis, Fjodorovs, Tobers, Ciganiks, J.Ikaunieks, Uldrikis

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

İLK YARI

1' Maç başladı.

Golümüzün asistini Hakan Çalhanoğlu yapıyor.

2' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!! Milli Takımımız, Kenan Karaman'ın golüyle öne geçiyor.

6' Caner Erkin'in sol kanattan yerden yaptığı ortada Letonya savunması topu uzaklaştırıyor.

9'Andrejs Ciganiks'in sol kanattan ortasında Çağlar Söyüncü kafayla topu kalecimiz Uğurcan Çakır'a bırakıyor.

10 'Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Yazıcı, ilk anda topun kontrolünü sağlmakta güçlük çekiyor. Yusuf, sonrasında vuruş açısını yakalayıp şutunu çekiyor ancak savunmadan seken top kaleci Pavels Steinbors'ta kalıyor.

12'Sağ kanatta Roberts Savalnieks son çizgiden ortasını yapıyor. Roberts Uldrikis'in ceza alanı içinden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gidiyo

15'Topla birlikte ilerleyen Yusuf Yazıcı ceza yayının solundan yerden vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Pavels Steinbors'un üzerine gidiyor.

18'Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Pavels Steinbors tek yumrukla uzaklaştırmak istiyor fakat top Çağlar Söyüncü'de kalıyor. Çağlar Söyüncü'nün pasında Ozan Tufan sağ ayağıyla ceza alanı içinden gelişine şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

21'Millilerimiz 2. gole çok yaklaşıyor! Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasında ceza alanı içinde topa buluşan Kenan Karaman sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yan kale direğini sıyırarak auta gidiyor.

24'Letonya, Andrejs Ciganiks bir kez daha sol kanattan köşe vuruşu kullanıyor. Andrejs Ciganiks'in ortasında top kalecimiz Uğurcan Çakır'da kalıyor.

33' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!! Milli Takımımız, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Letonya savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayı gerisinde Hakan Çalhanoğlu geliyor. Hakan Çalhanoğlu, sağ ayağıyla bekletmeden gelişine şutunu çekiyor ve topu kaleci Pavels Steinbors'un sağından ağlarla buluşuyor.

35'GOL! Letonya, Roberts Savalnieks'in golüyle farkı 1'e indiriyor.

36'Marcis Oss'un Burak Yılmaz'a yaptığı faul sonrasında ay-yıldızılı ekibimiz tehlikeli noktadan serbest vuruş kazanıyor.

44'Roberts Savalnieks'in sağ kanattan ortasında top kalecimiz Uğurcan Çakır'da kalıyor.

45'Hakem Daniel Stefanski'nin düdüğüyle ilk yarıyı Milli Takımımız, Letonya karşısında 2-1 önde tamamlıyor.

46' İkinci yarı Letonya'nın vuruşuyla başlıyor.

46' İkinci yarının başında Letonya'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Vladimirs Kamess, Andrejs Ciganiks'in yerine oyuna giriyor.

51' PENALTI KAZANIYORUZ! Sağ kanatta güzel hareketlerle ceza alanı içine giren Mert Müldür, Kristers Tobers'in müdahalesiyle yerde kalıyor ve hakem Daniel Stefanski penaltı noktasını gösteriyor.

52' Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Burak Yılmaz geçiyor.

52' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!! Milli Takımımız, Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getiriyor.

55' Çağlar Söyüncü, Roberts Savalnieks'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart görüyor.

58' GOL! Letonya, Roberts Uldrikis'in golüyle skoru 3-2 yapıyor. Golde asisti yapan isim Marcis Oss oluyor.

60' Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

63' Hakan Çalhanoğlu'nun uzak mesafeden şutunda top savunmaya çarparak kornere çıkıyor.

63' Bu kez Yusuf Yazıcı ceza alanı dışından şansını deniyor ancak top bir kez daha savunmaya çarparak kornere çıkıyor.

65' Letonya'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Davis Ikaunieks, Janis Ikaunieks'in yerine oyuna dahil oluyor.

66' Milli Takımımız'da iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Hakan Çalhanoğlu ile Yusuf Yazıcı oyundan çıkarken, Umut Meraş ve Taylan Antalyalı oyuna giren isimler oluyor.

68' Vladimirs Kamess, Mert Müldür'ün koşu yolunu engelliyor ve hakem Daniel Stefanski'den sarı kart görüyor.

71' Eduards Emsis, Mert Müldür'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart görüyor.

73' Milli Takımımız'da da 3. oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kenan Karaman yerini Enes Ünal'a bırakıyor.

73' Letonya'da 3. oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Roberts Uldrikis'in yerine Raimonds Krollis oyuna giriyor.

77' Raimonds Krollis için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

79' GOL! Letonya, Davis Ikaunieks'in golüyle skoru 3-3'e getiriyor. Golde asisti yapan isim Eduards Emsis oluyor.

81' Mutlak bir golü değerlendiremiyoruz! Ozan Tufan'ın pasıyla Burak Yılmaz, ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan dışarı gönderiyor.

83' Milli Takımımız'da 4. ve 5. oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Ozan Tufan ile Caner Erkin oyundan çıkarken, Deniz Türüç ile Orkun Kökçü oyuna dahil olan isimler oluyor.

87' Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında top kaleci Pavels Steinbors'ta kalıyor.

88' Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Letonya savunması ön direkte topu karşılıyor.

89' Enes Ünal, Marcis Oss'a omzuyla yüzüne yaptığı müdahalenin ardından sarı kart görüyor.

90' Taylan Antalyalı'nın sağ kanattan ortasında Deniz Türüç ceza alanı içinden kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Pavels Steinbors rahat biçimde topa sahip oluyor.

90' Vladislavs Fjodorovs, Burak Yılmaz'a kayarak yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart görüyor.

90' Maçın sonuna oynanmamış süre olarak en az 5 dakika ilave ediliyor.

90' Ceza alanı sol çaprazında Raimonds Krollis'in şutunu kalecimiz Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oluyor.

Maç sona erdi.