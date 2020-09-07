A Millilerimiz büyük fırsatı tepki

UEFA Uluslar Ligi’ne Sivas’ta aldığı 1-0’lık Macaristan mağlubiyeti ile kötü start veren Türkiye A Milli Futbol Takımı, ilk maçında deplasmanda Rusya’ya 3-1 yenilen Sırbistan ile Belgrad’da karşılaştı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta iddiasını sürdürmek isteyen iki takımın mutlak galibiyet parolası ile çıktığı mücadele, 0-0 berabere sona erdi.

Milliler, ilk iki maçta rakip kaleye gol atamazken, pozisyon bulmakta da sıkıntı çektiği gözlendi.

Grubun diğer maçında Rusya, deplasmanda Macaristan’ı 3-2 mağlup ederek, 6 puanla zirveye oturdu.

ŞENOL GÜNEŞ 10 DEĞİŞİK İSİMLE BAŞLADI

Macaristan maçı sonrası kadroda değişiklik yapacağını belirten Şenol Güneş, Sırbistan karşısına ilk maçtaki 10 ismi değiştirerek çıktı. Sadece Çağlar Söyüncü’ye Sırbistan karşısında da şans veren Şenol Güneş’in bu hamlesi, beklenen etkiyi yapamadı. Uyum sıkıntısı yaşadığı gözlenen Milli Takım, ilk yarıda bir duran top, bir de uzaktan şut dışında etkili olamadı.

Öte yandan 19 yaşındaki Orkun Kökçü, ilk kez Milli formayı giyme şansını yakaladı. Maça ilk 11’de başlayan genç futbolcu, etkisiz bir performans sergileyince 60. dakikada yerini Cengiz Ünder’e bıraktı.

POZİSYON BULMAKTA SIKINTI ÇEKTİK

Enes Ünal’ın hücum hattında yalnız kalması, beklerin yeterince bindirme yapmamaları nedeniyle iyi kapanan Sırbistan savunması karşısında etkisiz kalan Milliler, ilk yarının sonunda kalesinde gördüğü maçın o ana kadarki en net pozisyonunda Mert Günok’un kurtarışı ile soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarının hemen başında Kolarov’un kırmızı kart görmesiyle, 49. dakikada 10 kişi kalan Sırbistan karşısında oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, bir türlü aradığı net fırsatları bulamadı. Yusuf Yazıcı’nın uzaktan şutları dışında kaleci Rajkovic’i zorlayamayan Milliler, rakibi karşısındaki sayı avantajını pozisyona çeviremedi.

Kenan Karaman, Orkun Kökçü, Enes Ünal gibi gol umutlarının etkisiz kalması nedeniyle Türkiye, iyi kapanan rakibi karşısında uzaktan şutlarla skoru değiştirmeye çalıştı. Ancak bu şutların da Rajkovic’in üzerine gitmesi sonrasında mücadele golsüz sona erdi.

İlk iki maç sonunda galibiyet alamayan iki takım, bu beraberlikle hanelerine 1’er puan yazdırdı.