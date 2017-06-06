Arda Turan'ın saldırısına uğrayan Bilal Meşe'den ilk açıklama

Milli Takım kafilesi ile gazetecileri taşıyan ve Üsküp'ten Trieste'ye giden uçakta, Ay-Yıldızlı Takımın Kaptanı Arda Turan tarafından fiziksel saldıraya uğrayan; boğazı sıkılan ve galiz küfürlere hedef olan gazeteci Bilal Meşe yaşadıklarını kendisini telefonla arayan Doğan Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

KEMERİM BAĞLIYDI VE BAĞIRDI, "BİLAL MEEEEEŞEEE" DİYE...

"Uçağa bindik. 12-A'da oturuyordum. Uçak motorlarını çalıştırdı ve kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda Bilal Meşeeee diyen bağıran Arda'yı gördüm. Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak bir-iki saniye sonra "Ben adamın....aaaaaa......kkkk..ulan" diye bağırarak yüzünde garip bir ifade gördüğüm Milli Takım'ın Kaptanı ile karşı karşıya kalmıştım. Şoktaydım. O hala ana avrat, din iman küfürlere devam ediyordu. Birden yanımıza önce foto muhabirimiz Vedat Danacı geldi.

Ne yapıyorsun Arda deyip onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada salladığı bir yumruk boşa gitti. Aslında Vedat tuttuğu için yumruk boşa gitti. Hadise devam ederken Milli Takım antrenörü Levent Şahin hadiseye müdahale etti. Birde koruma vardı. Onu sakinleştirmeye çalışan. Korumaya da ağzına geleni söyledi. Hatta sen kim oluyorsun gibisinden laflar etti. Ben bu olaylar sürerken elimi arkaya doğru götürdüm ve hiçbir biçimde kendisine müdahele etmedim. Fatih Terim iyi ki arkaya gelmedi yoksa bu durumda, daha kötü şeyler de olabilirdi diye düşünüyorum. Bence gelmediği iyi oldu."

CUMHURİYET SAVCILIĞINA ŞUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Bilal Meşe, olayın şokundan hala kurtulamadığını, 40 yılı aşkın meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek, "Şu anda İstanbul'a dönmeyi düşünüyorum. Kalsam da Milli takım antrenmanlarına katılmayacağım zaten. Medya kuruluşlarındaki diğer arkadaşlarım da bir karar almak üzere olduklarını söylediler. Arda bana 'seni bu uçağa alanın...' diyerek ağıza alınmayacak küfürer savurduğu insanlar TFF Başkanı Yıldırım demrören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim. Sabah erkenden gazete patronum Sayın Yıldırım Demirören aradı ve sakin olmamı söyledi. Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Dönüşte hemen Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım."

SALDIRI İSPANYA BASININDA

Arda Turan'ın, Milli Takım uçağında Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırısının yankıları İspanya basınına da yansımaya başladı.

Formasını giydiği Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi'nin internet sitesinden manşetten verdiği haberde; "Arda Turan uçakta Türk gazeteciye saldırdı" manşetini attı.

Gazete, verdiği haberde "Kendisine EURO 2016'da yaşananlar sebebi ile yalan haber yaptığını iddia ettiği gazeteciye saldırdı" diye verdi.

Bir diğer İspanyol spor internet sitesi olan 20 Minutos ise "Arda Turan gazeteciye saldırdı" manşeti ile haberi duyurdu.

La Voz de Galicia da "Arda Milli Takım uçağında gazeteciye aldırdı" manşetini atarken "Barcelonalı oyuncu hakkında çıkan haberler için gazetecinin boğazını sıktı" diye yazdı.