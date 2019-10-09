Arnavutluk Milli Takımı'ndan Veseli ve Trashi'den Türkiye değerlendirmesi

Arnavutluk'un Dıraç kentinde düzenlenen basın toplantısına katılan futbolculardan Frederic Veseli, milli takım için ellerinden gelenin fazlasını vermeye hazır olduklarını belirterek, "Hepimiz maçlara hazırız ve çok iyi motive olduk. Takımdaki atmosfer çok iyi. Yeni ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

2017 yılında Antalya'da kazandıkları dostluk maçındaki gibi Türkiye karşısında yine galip gelecekleri ümidini ve inancını taşıdığını dile getiren Veseli, "Baskı olmaması lazım. Biz oyunumuzu oynarsak kazanma imkanımız var." dedi.

Lorenc Trashi ise takımı için elinden gelen mücadeleyi gösterdiğini ve görev alıp almayacağı kararının teknik direktöre ait olduğunu belirterek, kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Trashi, Türkiye maçına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zor bir maç olacak. Türkiye'nin çok iyi bir dönemden geçtiğini görüyoruz ve kendi taraftarları önünde oynayacaklar. Çok iyi odaklanmamız ve hedefimize ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gereken bir maç. Amacımız kazanmak, çünkü sadece galibiyet daha yüksekleri düşünmek için bize umut verecek."

Türkiye-Arnavutluk milli maçı, İstanbul'da Ülker Stadı'nda cuma günü saat 21.45’te başlayacak.

Arnavutluk, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye maçından sonra 14 Ekim'de de Moldova ile karşıya gelecek.

