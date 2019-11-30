EURO 2020 kuraları ne zaman çekilecek? Türkiye'nin rakipleri kim? | CANLI İZLE

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ay yıldızlıların rakipleri bu akşam belli oluyor. H Grubu'nu 23 puanla ikinci sırada tamamlayarak EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan millilerimizin bu akşam rakipleri belli olacak. Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek kura ile EURO 2020 grupları şekillenecek. Futbolseverler A Milli Takımın rakiplerini merak ediyor. Peki EURO 2020 kuraları ne zaman çekilecek? EURO 2020 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri kim olacak? EURO 2020 kura çekimlerini canlı izlemek için işte detaylar...

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te bugün yapılacak. EURO 2020'de Türkiye'nin de mücadele edeceği grup ve rakipleri belli olacak.

Kura çekiminin saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına yönelik bilgiler ise şu şekilde;

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek. TSi 20.00'de başlayacak kura çekimi, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak.

Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

24 takımın katılacağı kura çekiminde, 4'er takımlı 6 grup ortaya çıkacak. Eleme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek.

Eleme grubundan gelen 10 grup birincisi ilk iki torbada yer alırken, en iyi iki grup ikincisi de ikinci torbada yer alacak. En düşük puanlara sahip iki grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi play-off'larından gelecek 4 takımla birlikte 4. ve son torbayı oluşturacak. UEFA Uluslar Ligi play-off kuraları 22 Kasım Cuma günü çekildi. Play-off maçları ise 26-31 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

1. TORBA: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. TORBA: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. TORBA: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. TORBA: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi Play-Off A, B, C ve D gruplarının birincileri

MİLLİ TAKIMIMIZ İÇİN 5 İHTİMAL VAR!

Milli Takımımız, B Grubu'nda Belçika, Rusya ve Danimarka'nın rakibi olamayacak. Son torbadan gelecek Finlandiya veya Galler bu gruba gidebilecek. Ayrıca, aynı torbada olan Portekiz, Avusturya, İsveç ve Çekya ile eşleşemeyecek.

EURO 2020 kuraları ne zaman çekilecek? Milli Takım muhtemel rakipleri! Milli Takım kura çekimi! EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oluyor

Eğer play-off A yolunda Macaristan gelirse, direkt olarak F Grubu'na gidecek. D yolundan gelen ise C Yolundan gelenin yerine geçecek. Romanya, A yolunu kazanırsa C Grubu'na gidecek. D Yolu'ndan gelen ise F Grubu'na düşecek.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 NEREDE OYNANACAK?

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan),B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka),C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya),D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya),E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti),F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak. İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

EURO 2020'NİN FORMATI

EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta yer alacak. Gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek.

Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak.



