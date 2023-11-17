Kuntz'tan Türkiye ile Almanya maçı öncesi olay açıklama

A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Türkiye’de çalıştığı dönemde uyruğunun değişmediğini, Alman olduğunu ve bu maçta işinin kolay olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, yarın Berlin’de oynanacak olan Almanya-Türkiye hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Almanya’nın Bild gazetesine konuşan Kuntz, Türkiye’de çalıştığı dönemde uyruğunun değişmediğini, Alman olduğunu ve bu maçta işinin kolay olduğunu söyledi.

Kuntz, “Türkiye’de çalıştığım için uyruğum değişmedi. Alman olduğum çok açık. Bu maçta işim kolay. Hazırlık maçı olduğu için bir vicdan çatışması söz konusu değil.” dedi.

Kuntz, maça davetli olmasına rağmen stadyuma gitmeyeceğini ve mücadeleyi evinde izleyeceğini belirtti. Kuntz, “Maça davetli olmama rağmen canlı olarak izlemek istemedim. Evimde huzur içinde izleyeceğim. O zaman duygularımı gizlememe de gerek yok.” diye konuştu.

Kuntz, Türkiye’de çalıştığı süre boyunca çok güzel anılar biriktirdiğini, Türk futbolcuların yetenekli ve çalışkan olduğunu, Türk halkının da kendisine çok sıcak davrandığını ifade etti.

Kuntz, Türkiye ile Almanya arasındaki hazırlık maçının, 2024 Avrupa Şampiyonası’na hazırlık için iyi bir fırsat olduğunu, iki takımın da güçlü kadrolara sahip olduğunu, maçın keyifli ve çekişmeli geçeceğini umduğunu sözlerine ekledi.