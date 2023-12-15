Milli futbolcunun maç sırasında evi soyuldu
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın evinin, Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Klaksvik maçı sırasında soyulduğu ileri sürüldü.
Lille'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Klaksvik'i 3-0 yendiği mücadelede 1 gol atan Yusuf Yazıcı'nın evinin, maç sırasında soyuldu iddia edildi.
Fransa merkezli L'Equipe'te yer alan habere göre; çalınan eşyalar arasında lüks saatler, kıyafetler ve deri eşyalar bulunuyor.
Haberde Yusuf Yazıcı'nın evine ikinci kez hırsızın girdiği belirtildi.
BU SEZON 8 GOLE KATKISI VAR
Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, kiralık döneminin ardından tekrar Lille'e geri döndü. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 21 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.
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