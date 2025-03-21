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Milli takımda Macaristan maçı öncesi 2 isimkadrodan çıkarıldı

Milli takımda Macaristan maçı öncesi 2 isimkadrodan çıkarıldı
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UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Yunus Akgün kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin devam etmesinden dolayı A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, iki millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Ayrıca, savunma bölgesindeki oyuncularımızın sağlık durumu değerlendirmelerinin devam etmesi sebebiyle, İtalya'nın Palermo kulübünde forma giyen Rayyan Baniya da A Milli Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

 

DHA

Etiketler UEFA Uluslar Ligi türkiye A Milli Takım Macaristan
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