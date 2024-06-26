Milli Takımın Çekya maçı ilk 11'i belli oldu
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Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milli Takımımızın ilk 11'î belli oldu.
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım’ın ilk 11’i belli oldu.
11'imiz: Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz.
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