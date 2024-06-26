Milli Takımın Çekya maçı ilk 11'i belli oldu

Dün rahatsızlanan Bahçeli, Erdoğan'la bir araya geldi

Montella'dan A Milli Takım'da Çekya maçı için sürpriz 11

Ülkü Ocakları İl Başkanı Ayşe Ateş'i tehdit etti

Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti

Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Fırtına, sağanak yağış ve kavurucu sıcak bir arada