TFF'den Stefan Kuntz kararı

TFF Başkanı Büyükekşi, A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz ile yola devam edileceğini açıkladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul'un, 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanını almasına ilişkin düzenlenen törene katılan TFF Başkanı Büyükekşi, soruları yanıtladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayıracakları iddialarına ilişkin, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil." diyen Büyükekşi, "Stefan Kuntz'la yola devam edilecek mi?" sorusuna "Evet." yanıtını verdi.

Kuntz'un yerine A Milli Takım’ın teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiği öne sürülmüştü.