Türkiye - İzlanda: 0-3

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda en kritik maçına çıkan Türkiye, konuğu İzlanda karşısıda şok bir yenilgi aldı ve Milliler'in Dünya Kupası'na gitme umutları son maç öncesinde tükenmiş oldu.

Eskişehir'de coşkulu bir taraftar önünde mücadele veren Ay Yıldızlılar, karşılaşmaya tempolu ve baskılı başlasa da rakibinin savunma kurgusunu bozamadı ve İzlanda da dakikalar ilerledikçe istediği ve bulmaya hazırlandığı fırsatları elde etti.

İzlanda yakaladığı hızlı hücumların ikisini 32'de Johann Gudmundsson ve 39’da Birkir Bjarnason ile gole çevirdi ve ilk yarıda sahadan 2-0 üstün ayrıldı. Türkiye'de Mircea Lucescu cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip ederken kenarda Tayfur Havutçu yer aldı.

İkinci yarının başında Ozan Tufan, Nuri Şahin'in yerine oyuna girdi. Bu değişiklik de fayda etmezken 49'da Kari Arnason skoru 3-0'a getirdi. 60'ta Arda Turan, tepkiler ve ıslıklarla yerini Emre Mor'a bırakırken genç yıldızın girmesiyle birkaç dakika oyuna tempo kazandırsak da farkı 2'ye indiremedik.

Bu sonuçla üçüncü olduğumuz 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana üst üste dördüncü Dünya Kupası'nı da kaçırmış olduk.

ESKİŞEHİR YENİ STADYUMU'NDA 35 BİN BAYRAK



A Millilerimizin İzlanda karşısında oynayacağı kritik maç öncesi karşılaşmanın yapılacağı 34 bin 930 seyirci kapasiteli Eskişehir Yeni Stadyumu'nda koltuklara Türk Bayrağı bırakıldı.

ESKİŞEHİR'DEKİ İKİNCİ RESMİ KARŞILAŞMA



Eskişehir, İzlanda karşılaşmasıyla 5 Eylül'deki Hırvatistan müsabakasının ardından tarihinde ikinci kez resmi bir milli maça ev sahipliği yaptı. Kent, Hırvatistan maçıyla Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı ilk kez bir resmi bir karşılaşmada konuk etmiş, ay-yıldızlılar karşılamayı 1-0 kazanmıştı.



Eskişehir ve çevre illerden gelen futbolseverler milli maça yoğun ilgi gösterdi. Yapımı geçen yıl sonunda tamamlanan Yeni Eskişehir Stadı'ndaki müsabakayı 35 bin seyirci tribünden takip etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından maça gidecek taraftar için ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi.

KARŞILAŞMAYI BAŞBAKAN YILDIRIM DA İZLEDİ



Karşılaşmayı Başbakan Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman da izledi.