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Türkiye - Macaristan maçının bilet fiyatları belli oldu

Türkiye - Macaristan maçının bilet fiyatları belli oldu
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A Milli Futbol Takımı ile Macaristan'ın 20 Mart Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın genel bilet satışının başladığını duyurdu. Biletler Passo internet sitesi ve mobil uygulamasından alınabilecek. Biletlerin tüm logolu Passolig kartlara açık olduğu belirtilen açıklamada ayrıca, loca satışı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yer alan sınırlı sayıda loca da başvuru önceliğine göre satışa sunulmaktadır. Loca satışları koltuklar üzerinden değil, locanın tamamı üzerinden yapılmakta olup, loca almak isteyen taraftarların başvurularını 14 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar [email protected] mail adresine göndermeleri gerekmektedir."

Türkiye - Macaristan maçı bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 2.750 TL
2. Kategori: 2.000 TL
3. Kategori: 1.750 TL
4. Kategori: 1.500 TL
5. Kategori: 1.250 TL
6. Kategori: 1.000 TL

İHA

Etiketler türkiye macaristan milli maç biletleri bilet fiyatları Ali Sami Yen
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