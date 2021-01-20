Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın bağış kampanyasını duyurdu

GS TV'de açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Gelirlerimiz son 6 ayda %60 azaldı. Bunun üstüne, pandemiden ötürü herkeste bir çekinme başladı ve destek azaldı. Gelirlerimizdeki düşmenin yanında, kur farkı nedeniyle giderlerimiz de %60 arttı. Taraftarın buna sahip çıkması beni çok duygulandırdı. İnsana bir his gerek. Bu konuşmadan sonra IBAN numarlarımız yayınlanacak." dedi.

Kendisinin 500 bin TL bağışladığını ifade eden Mustafa Cengiz, "Abdurrahim Albayrak'a çok saldırıyorlar, çok üzülüyorum. O böyle bir insan değil. Bana saldırsınlar, ona saldırmasınlar. Abdurrahim Albayrak 500 bin TL bağış yaptı." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un sözlerine eleştiri

Ali Koç'un Mesut Özil'le ilgili söylediklerine de değinen Cengiz, "Birileri elin oğlu, evin oğlu geldi" demek. Nasıl mantıktır? Ben anlamıyorum. Aslını reddedene evin oğlu dememek lazım. Elin oğlu kim? Bu bir ayrımcılıktır. Bunu kullanmayalım. TFF bu ayrımcılığa ne diyecek? Muz uzatma sağlığa faydalı mı diyecek. "Aslını reddedip, Türklüğünü reddedene evin oğlu dememek gerek. Diğerleri o zaman kim?" dedi.