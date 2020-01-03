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  4. 03 Ocak 2020 19:38

Mustafa Cengiz'den Arda Turan transferine veto

Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi.

Mustafa Cengiz'den Arda Turan transferine veto
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Galatasaray yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi.

Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.

Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

(DHA)

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