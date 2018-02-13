Nagatomo'dan itiraf ! Fatih Terim...

Galatasaray'ın yeni transferi Yuto Nagatomo, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Yuto Nagatomo, "Galibiyet nedeniyle mutluyum. Bir haftadır takımla idman yapıyorum, performansım takımın arkadaşlarımın bana desteğine de bağladı. Onlara teşekkür ederim." dedi.

Deneyimli teknik adam Fatih Terim'le ilgili görüşü sorulan Nagatomo, "Fatih Terim çok iyi bir teknik adam. Oyuncularına en iyi şekilde yaklaşıyor ve en iyi şekilde oyuncularını maça hazırlıyor." açıklamasını yaptı.