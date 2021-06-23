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Nando De Colo, 1 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Nando De Colo, 1 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

ING Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague takımlarından Fenerbahçe Beko, yıldız oyun kurucu Nando De Colo'nun sözleşmesini uzattığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague takımlarından Fenerbahçe Beko'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertliler, Fransız oyun kurucu Nando De Colo'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Beko'nun Nando De Colo için yayınladığı doğum günü tweet'inde, "Doğum günü çocuğundan bir mesajınız var! Nando De Colo gelecek yıl da Fenerbahçe Beko'da forma giyecek. Kutlama ve doğum günü mumlarını üfleme zamanı" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Nando De Colo fenerbahçe 1 yıl
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