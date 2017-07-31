Ndiaye İstanbul'a geldi !

Sarı-kırmızılıların Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i taşıyan uçak saat 22:20'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.
Galatasaray, Ndiaye ile 4 yıllık anlaşma imzalayacak. Senegalli orta saha oyuncusuna yıllık 2.2 milyon Euro ödenecek.
Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı 2 sezonda Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Senegalli futbolcunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzalaması bekleniyor.