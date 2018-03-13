Okan Buruk: İlk golde faul vardı

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk maç sonunda yaptığı açıklamada hakemi sert bir dille eleştirirken, Trabzonspor'u tebrik etti.

İşte Okan Buruk'un maç sonundaki değerlendirmeleri...

''Maça çok iyi başladık. Etkili olacağımız pozisyonlar vardı ama üçüncü bölgeye geçişte sıkıntı yaşadık. Rakip yarı sahada kaptırdığımız toplar oldu, Burak'ın koşularını değerlendirdiler. Konsantrasyon eksikliği oldu, ilk yarı sonunda yediğimiz golde faul var.''

''Üçüncü golden önce de faul var. Formsuz bir hakem geldi. Hangi hakemi istemezsiniz deseler, Ümit Öztürk derdik. Galatasaray maçında da beni dışarı gönderdi. Üst üste dört maç kazanınca bu maça verdiler. İki takıma da hataları oldu.''

''Seleznyov'a fauller verilmedi, herhalde düşüyor diye bir önyargı var. Trabzonspor'u tebrik ederim zor dönemde kazandılar. Hakem dışında her şey iyiydi.''