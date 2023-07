Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 2’nci turundaki Zalgiris maçı öncesi açıklamalarda bulundular.

Galatasaray’ın yarın Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turunda Zalgiris ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın oynayacakları maçı değerlendiren Okan Buruk, “Başarılı ve iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Buradan avantajlı bir skorla dönmek bizim için önemli. İki takım da Şampiyonlar Ligi elemelerine devam etmek istiyor. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum, takımıma güveniyorum. İnşallah yarın akşam bizim için güzel bir maç olur. İkinci maça da buradan avantajlı bir skorla gideriz. Kendi sahasında iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız” dedi.

OKAN BURUK: RAKİBİMİZİN BU KONUDA AVANTAJI VAR

Okan Buruk mücadelenin suni çimde oynanacak olmasıyla ilgili, “Birincisi tabii ki rakibimizin bu konuda avantajı var. Hem ligi devam eden bir takım hem de kendi sahasında, kendi alışık olduğu zeminde oynuyor. Bu rakibimiz için bir avantaj. Biz sezonun ilk resmi maçına çıkıyoruz. Hazırlık maçlarımızı tamamladık. Çok uzun bir ara vermediğimiz için oyuncularımızın geri dönüşü bu anlamda olumlu oldu. Sentetik sahayla ilgili hafta içi kendi tesislerimizde bir antrenman yaptık. Hazır olmaya çalıştık. Tabii ki burası daha farklı. Bugün daha net sahayı tanıyacağız. Bunun için de oyuncularımın daha kolay adapte olduğunu düşünüyorum. Daha önce burada milli takımla maç oynamış oyuncular var, Kerem gibi. Onlar bize anlattı zaten sahayı” ifadelerini kullandı.

“SÜPER KUPA İÇİN AZERBAYCAN ALTERNATİFLERDEN BİRİ OLURSA SEVE SEVE OYNARIZ”

Buruk, 'Fenerbahçe ile oynanacak olan Süper Kupa’nın Azerbaycan’da oynanmasını ister miydiniz' şeklinde gelen soruya, “Birincisi bu idari bir konu, bizimle ilgili bir konu değil. O yüzden bununla ilgili bir başvuru olduysa bununla ilgili gerekeni yapacaktır. Süper Kupa’nın tarihi ve nerede oynanacağı belli değil. Azerbaycan alternatiflerden biri olursa seve seve oynarız. Geçen sene zaten Karabağ ile dostluk maçı yapmıştık. Orada da çok büyük bir taraftarımız var. Onlarla birlikte orada bir Süper Kupa, sevinci yaşamak tabii ki isteriz” cevabını verdi.

“HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE GİRMEK”

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olduğunu belirten Okan Buruk, “İkisi çok farklı, duyguları da çok farklı. Geçen sene oyuncularımız, taraftarımız bizi şampiyonluğa taşıdı ve bu sevinci yaşadık. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne girmek. Galatasaray’ın yeniden Şampiyonlar Ligi’nde olması. Oyuncu kalitemiz, kadromuz, taraftarımız, stadımız Şampiyonlar Ligi’ne gerçekten hazır. Amacımız bu zorlu maçları geçip Şampiyonlar Ligi’ne girmek. Ben daha önce Başakşehir’in başında Şampiyonlar Ligi serüveni yaşamıştım. İnşallah Galatasaray’da bunu tekrar oyuncularımla birlikte yaşarım” sözlerini sarf etti.

“BEN DAHA ÇOK SAHAYA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM”

Transferden daha çok saha içini düşündüğünü vurgulayan Buruk, “Tabii ki listemizdeki birçok oyuncuyla yüz yüze de görüşüyoruz. Video call da yapıyoruz. Yüz yüze konuşmak önemli oluyor. Sonuçta bir hocadan kendi görüşüyle ilgili, kendisiyle ilgili düşünce alması bir oyuncunun çok önemli bir şey. Şu an tabii ki tek düşüncemiz Şampiyonlar Ligi ön elemesine başlıyoruz. Transferi bir kenara bıraktık. Bu ön eleme maçları onun devamında zaten listelerimiz belli, istediklerimiz düşündüklerimiz belli. Bununla ilgili Erden Bey, başkanımız, yönetimimiz hepsi bir çalışma içinde. Ben daha çok sahaya odaklanmış durumdayım. Şu anda çok fazla transferi düşünmüyorum. Çok iyi oyuncularım var kadromda. Geçen seneki başarılı kadroyu büyük ölçüde koruduk. Oyuncularımla birlikte artık transfere değil de sahaya odaklanmak istiyorum. Çünkü hepimiz için çok önemli, çok değerli bir Şampiyonlar Ligi elemesi var. Bunları en güçlü şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim heyecanımız Şampiyonlar Ligi’ne girebilmek” dedi.



“ÜLKE PUANI İÇİN BU MAÇLAR ÇOK ÖNEMLİ”

Ülke puanı hakkında da konuşan Okan Buruk, “Biz buraya getirdik. Türk takımları olarak hepimiz buraya getirdik. Buradan çıkartacak olan yine biziz. Geçen sene önemli bir puan toplandı. Önümüzdeki sene play-off tan başlayacak lig şampiyonu. Diğeri yine 3 ön eleme oynayacak. Ülke puanı için bu maçlar çok önemli, bu sene çok önemli, göstereceğimiz performans çok önemli. Bundan sonraki yıllar yine direkt katılabilmek için hepimizin çok büyük çaba sarf etmesi gerekiyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Her tur riskli, her oynayacağınız takım riskli. O yüzden çok ciddi, çok konsantre, her maça çok önemli final maçı havasında oynamamız gerekiyor. Yarın da aynı şekilde konsantre ve aynı şekilde ciddiyetle çıkacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: GALATASARAY’IN YERİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ’DİR

Rakiplerine saygı gösterdiklerini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, “Galatasaray’ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi’dir. Bu bizim kulüp kültürümüzde var. Biz bunun bilincinde olarak ilerliyoruz. Gerçekten rakibimize saygı gösteriyoruz. Rakibimizin güçlü yanları var, iyi analiz ettik. Yarınki maç bizim için zor olacak. İnşallah bize yakışan, Galatasaray’a yakışan bir şekilde yarınki maçtan evimizdeki maç için avantajlı bir skor alacağız” dedi.