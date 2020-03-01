ÖZET | Ankaragücü Sivasspor maç sonucu: 0-3

Süper Lig'de 24. hafta maçında Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Demir Grup Sivasspor oldu. Ankaragücü - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Hakan Arslan, 74. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90+1. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

Ankaragücü'nde Milos Stanojevic 31 ve 36. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Konrad Michalak sakatlandığı için 41. dakikada yerini Ricardo Faty'ye bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor puanını 48'e yükseltti. Ankaragücü 20 puanda kaldı.

HAFTAYA RAKİBİ GALATASARAY

Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Beşiktaş'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

12. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan, kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

16. dakikada Uğur'un pasıyla ceza sahasına giren Fernando'nun vuruşunda kaleci Friedrich'i geçen top auta çıktı.

18. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu Mert Hakan, ceza sahasına gönderdi. Ondole'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

24. dakikada Marcelo'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.

40. dakikada Lukasik'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.

53. dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Hakan'ın kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.

57. dakikada Lobjanidze'nin savunmanın arasından çektiği şut kale direğinin sağından dışarı çıktı.

69. dakikada kullanılan köşe vuruşundan gelen topta Hakan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Friedrich’den döndü. Hakan bu sefer ayağı ile tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu. 0-1

72. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan topa vurmadan Kulusic'in müdahalesinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada penaltı için topun başına geçen Mert Hakan'ın vuruşunda kaleci Friedrich topu çeldi. Dönen topu Mert Hakan ağlara gönderdi. 0-2

90. dakikada Orkan'ın pasıyla ceza sahasına gire İlhan'ın vuruşunda top kaleci Samassa'ya çarpan top kornere çıktı.

90+1. dakikada Fernando'nun pasında topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk x, Mehmet Salih Mazlum , Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Friedrich , Kitsiou , Kulusic , Pazdan , Cebrail Karayel , Lukasik , Stanojevic , Saba , Rodrigues , Michalak (Faty dk. 41 ), Orgill

Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay, Orkan Çınar, İlhan Parlak, Rivas

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Sivasspor: Samassa , Goiano , Aaron , Caner Osmanpaşa , Uğur Çiftçi , Fatih Aksoy , Hakan Arslan , Emre Kılınç , Mert Hakan Yandaş , Fernando , Yatabare

Yedekler: Muhammet Caner Tuncer, Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Ziya Erdal, Papp, Claudemir, Cofie, Derlek, Yasin Öztekin, Kone

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kırmızı kart: Stanojevic (dk. 36) (MKE Ankaragücü)

