ÖZET | Antalyaspor 1-3 Trabzonspor maç sonucu

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Tam 4 golün çıktığı mücadelede Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 25'e çıkardı. Antalyaspor Trabzonspor maç özeti ve maçın önemli dakikaları haberimizde...

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

3. dakikada orta sahada topla buluşan Daniel Sturridge'in defansın arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Sörloth, ceza alanına girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan'ın yanından ağlarla buluşturdu. 0-1

18. dakikada Hakan Özmer'in ortasında Obi Mikel'den seken topa arka direkte Celustka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 1-1

25. dakikada sağ kanattan köşe atışını kullanan Yusuf Sarı’nın ortasında Sturridge’in kafasıyla arka direğe aşırttığı topa ayağını uzatan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

34. dakikada Doğukan’ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut, kalenin solundan auta çıktı.

45. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Kamil’in yerden ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Sarı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego Angelo, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Doğukan, Fredy, Hakan Özmert xx, Gustavo Blanco, Mukairu

Yedekler: Boffin, Tarık Çamdal, Salih Dursun, Chico, Amilton, Harun Alpsoy, Aatif Chahechouhe, Serdar Özkan, Yekta Kurtuluş, Dala

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Kamil, Gaston Campi, Serkan Asan, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Abdulkadir, Obi Mikel, Daniel Sturridge, Sörloth

Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Majid Hosseini, İvanildo Fernandes, Doğan, Cafer Tosun, Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Celustka (dk. 18) (Antalyaspor), Sörloth (dk. 3,) Nwakaeme (dk. 25), Yusuf Sarı (dk.45) (Trabzonspor)

Sarı kart: Hakan Özmert (Antalyaspor)

