ÖZET | Beşiktaş - Ankaragücü maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Zirve yarışının biraz dışında kalan Beşiktaş Sergen Yalçın ile yakalıdığı ivmeyi Ankaragücü galibiyeti ile perçinledi. Siyah beyazlılar, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanelerine yazdırdı. Beşiktaş Ankaragücü maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan ve 88. dakikada Adem Ljalic kaydetti. Ankaragücü'nün tek sayısı 90+2'de İlhan Parlak'dan geldi.

Bu galibyetle Beşiktaş puanını 43'e çıkarırken, Ankaragücü 20 puanda kaldı.

LENS SAĞ BEKTE

Teknik direktör Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte kullandığı Jeremain Lens'i MKE Ankaragücü karşısında aynı şekilde kullandı.

Orta sahanın sağında ise Tyler Boyd görev aldı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Loris Karius, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida ve Caner Erkin ilk 11'de forma giydi.

Beşiktaş'ta yedekler arasında ayrıca Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz ve Abdoulay Diaby bulundu.

STAT BAYRAKLARLA DONATILDI

Vodafone Park'ın çatı kısmında büyük boyutta Türk bayrakları asıldı. Çatılarda 8 adet Türk bayrağı bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar da tribüne "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" yazılı pankart astı. Taraftarlar ayrıca tribünlerde büyük boyutta Türk bayrağı açtı.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ UNUTULMADI

Beşiktaşlı oyuncular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sahaya "Eşitsizliğe Karşı Defanstayız" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncuların giydiği tişörtün önünde ise erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınların isimleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabından ise "Cinayete kurban giden ve eşitsizliğe uğrayan tüm kadınlar için sahadayız." paylaşımı yapıldı.

TRİBÜNDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

Vodafone Park tribünlerde yer yer boşluklar oldu. Karşılaşmayı 25 bine yakın taraftar izledi.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hutchinson'ın MKE Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. 6. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

dakikada Boyd sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Burak Yılmaz'ın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

dakikada ceza sahasında boşta kalan topu Lens, Burak Yılmaz'a aktardı. Şut açısı bulan tecrübeli forvet önünde duran hakemle çarpışarak pozisyonu bozuldu. Buna rağmen vuruşunu yapan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Kalan dakikalarda iki takım da pozisyona giremeyince ilk yarı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇ DETAYLARI

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay, Rodrigues, Michalak, Orgill

Gol: Dk. 6 Burak Yılmaz (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 21 Sergen Yalçın (teknik direktör), Dk. 41 Lens (Beşiktaş), Dk. 21 Orgill, Dk. 37 Lukasik, Dk.38 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)