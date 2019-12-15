ÖZET | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig'İn 15. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekip maçta etkili oynayan taraf olsa da Yeni Malatyaspor 85. dakikada Bifouma ile 1-0 öne geçti. Uzatmalarda Yeni Malatyaspor penaltı kazandı ve Jahovic 90+9'da maçın skorunu ilan etti. Bu golle Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu skorla Beşiktaş'ın puanı 27'de kaldı. Yeni Malatyaspor ise puanını 23'e çıkardı. Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ

23' Burak Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Diaby hareketlendi ancak Hadebe son anda araya girdi ve net bir gol pozisyonunun önüne geçti.

29. dakikada sol kanatta bulunan Caner’in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Adem Ljajic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

33. dakikada Adem Ljajic’in orta sahada Atiba ile verkaç yaptıktan sonra topla beraber ilerleyip ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

35. dakika son çizgiye inen Caner Erkin, Diaby'ye doğru yerden çok sert ortaladı ancak kaleci Farnolle uzandı ve topun sahibi oldu.

85. dakika Bifouma attı; Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'ta 1-0 öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında Güven'den muhteşem bir vücut çalımıyla sıyrılan Bifouma, harika bir plaseyle topu ağlarla buluşturdu.

99' GOL! Penaltı vuruşunu gole çeviren Jahovic, Yeni Malatyaspor adına Vodafone Park'ta farkı 2'ye çıkardı.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Samet Çiçek xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Enzo Roco xx, Vida xx, Rebocho xx, Atiba xx, Elneny xx, Diaby xx, Caner Erkin xx, Adem Ljajic xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Erdoğan, Muhayer, Erdem, Necip, Oğuzhan, Lens, Boyd, Umut Nayir, Güven

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake x (Özer Özdemir dk. 43 ?), Mina xx, Hadabe xx, Sakıb Aytaç xx, Robin Yalçın xx, Murat Yıldırım xx, Donald xx, Fofana xx, Guilherme xx, Jahovic xx,

Yedekler: Ufuk, Mustafa, Rahman Buğra, Chaaleli, Ahmet Ildız, Erkan, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kartlar: Caner (Beşiktaş), Donald, Chebake (Yeni Malatyaspor)