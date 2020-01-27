ÖZET | Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor maç sonucu

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider Sivasspor, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı ve kırmızı beyazlı ekip, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Sivasspor - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Rizespor, 60. dakikada Denys Garmash ile 1-0 öne geçti. Sivasspor'a beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikada Yasin Öztekin kaydetti. Öte yandan Sivasspor'da Kone'nin 47. dakikada ağları bulan topunda, VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi ve öncesinde verilen gol iptal edildi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 41 puanla liderliğini sürdürdü ve 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 4'e düştü.

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

12. dakikada Skoda, Sivasspor ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Samassa'da kaldı.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş, rakip yarı alanın ortalarından şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone, direğe takıldı. Bu dakikada Kone, ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare, sol çaprazdan sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, son anda topu çeldi.

46. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Kone, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

52. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Kone, topu kalenin önüne ortaladı. Mert Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

57. dakikada ceza yayının ardında topla buluşan Boldrin’in sert şutunda top direkten döndü.

60. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Harmash, topu çevirip kaleye şutunu çekti. Top ağlarla buluştu. 0-1

78. dakikada Ziya'nın sol kanattan yaptığı ortasında Fatih topla buluştu. Fatih kale çizgisine yakın bir noktadan topu kaleye göndermek istedi. Top direkten döndü.

80. dakikada yapılan ortayı değerlendiren Hakan’ın şutunda kaleci Gökhan topu çıkartmayı başardı.

90+3. dakikada Mert Hakan'ın ortasında Appindangoye kafayı vurdu. Kaleciden seken topu takip eden Yasin topu ağlarla buluşturdu. 1-1

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Ali Saygın Öğel xx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Ziya xx, Caner xx, Aaron xx, Papp xx (Yasin dk. 65 xx), Fatih xx, Mert Hakan xxx, Hakan xx, Emre xx, Yatabare xxx, Kone xx (Traore dk. 78 xx)

Yedekler: Muammer, Cofie, Armin, Furkan, Claudemir, Ali, Volkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Abarhoun xx, Talbi xx, Melnjak xx, Oğuz xx (Vetrih dk. 83 ?), Abdullah xx, Oğulcan xx (Harmash dk. 46 xxx), Umar xx (Samudio dk. 89 ?), Boldrin xx, Skoda xx

Yedekler: Atakan, Tarık, Segov, Burak, Zafer, Sasse, Orhan, Mendes

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Harmash (dk. 60) (Çaykur Rizespor), Yasin (dk. 90+3) (D.G. Sivasspor)

Sarı kartlar: Skoda, Talbi, Boldrin, Vetrih, Gökhan (Çaykur Rizespor), Mert Hakan, Yatabare (D.G. Sivasspor)

