Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim'in maaşı belli oldu.

Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'in maaşı belli oldu.

Yunan basınının aktardığına göre, 1.5 yıllığına Panathinaikos ile el sıkışan Fatih Terim, yıllık 900 bin Euro; toplamda ise 1.35 milyon Euro maaş alacak.

2022 Ocak ayında Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim, 1.9 milyon Euro maaş alıyordu. Dönemin kuruyla yaklaşık 21 milyon TL kazanıyordu.

TERİM'İN EKİBİNDE KİMLER VAR?

Öte yandan Fatih Terim'in ekibinde Necati Ateş, Mert Çetin, Eray Sözen ve Tuğberk Tanrıvermiş yer alacak. Tanrıvermiş'in İtalyan ekibi Roma ile olan sözleşmesini feshettikten sonra ekibe dahil olması bekleniyor. Terim'in ekibine ayrıca bir de İtalyan kondisyoner katılacak.

AVRUPA'DA 3. DÖNEMİ

Daha önce iki kez yurt dışında takım çalıştıran Fatih Terim, 3. seferine çıkıyor. 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçen Terim, burada gösterdiği performans ile taraftarın gönlünü fethederken takımını İtalya Kupası'nda finale kadar çıkarmıştı. Ancak sonrasında başkan Cecchi Gori ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından istifa etmişti.

Bir sonraki yıl ise Milan'la el sıkışan deneyimli çalıştırıcı, 14 maçta 8 galibiyetle yoluna devam ederken görevden alınmıştı.

Galatasaray'ın başında 4 dönem (1996-2000/2002-2004/2011-2013/2017-2021) görev yapan Fatih Terim, teknik adam olarak kırılması güç rekorlara imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibin başında toplam 20 kupa sevinci yaşayan Terim, Türk futbol tarihinin Avrupa'da kazanılan ilk başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunun da en önemli mimarlarından biri oldu.

Terim yönetiminde Galatasaray, UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde ederken, 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 8 kez lig şampiyonluğu yaşayarak, bu alanda önemli bir rekorun da sahibi oldu.

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında görev yaptığı 4 dönemde tüm kulvarlarda 571 resmi maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 333 galibiyet, 130 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında lig tarihinin üst üste en çok şampiyonluğa ulaşan teknik direktörü oldu.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.