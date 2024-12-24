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Petrolul'da Mehmet Topal dönemi sona erdi

Petrolul'da Mehmet Topal dönemi sona erdi
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Romanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Petrolul'da teknik direktör Mehmet Topal, görevinden istifa etti.

Topal, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Petrolul'daki teknik direktörlük görevimi, kendi isteğimle sonlandırma kararı aldım." ifadesini kullandı.

İlk teknik direktörlük deneyimine haziran ayında büyük bir heyecanla başladığını belirten Mehmet Topal, ayrılığa ilişkin şu görüşleri paylaştı:

"Birbirinden kıymetli futbolcu kardeşlerimle, her zaman desteğini hissettiren taraftarımızla ve tüm kulüp çalışanlarımızla gerçek bir aile olduk. Birçok zorluğun üstesinden geldik. Tabiri caizse unutulmaz başarılar yaşadık. Ancak yöneticilerimizle gelecek planlamasıyla ilgili fikirlerimizin aynı doğrultuda olmadığını anladım. Bu sürecin artık beni de fazlasıyla etkilemesi sebebiyle Petrolul'daki teknik direktörlük görevimi, kulübün de resmi hesabından duyurduğu üzere kendi isteğimle sonlandırma kararı aldım. Aldığım bu kararda hiçbir kişisel problem söz konusu değildir. Petrolul'un iyiliği için her zaman taşın altına elimi koydum. Her iki taraf için de doğru kararın bu olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki günlerde kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek bu birlikteliği sonlandıracağımıza inanıyorum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

Petrolul, 38 yaşındaki teknik adam yönetiminde ligde çıktığı 21 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

AA

Etiketler mehmet topal Romanya Petrolul istifa
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