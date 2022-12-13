  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Premier Lig ekibinin yeni sahibi belli oldu

Premier Lig ekibinin yeni sahibi belli oldu

Premier Lig ekibinin yeni sahibi belli oldu
Güncelleme:

ABD'li iş insanı Bill Foley, İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un yeni sahibi oldu.

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un yeni sahibi, ABD'li iş insanı Bill Foley oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rusya doğumlu İngiliz iş insanı Maxim Demin'in elindeki hisselerin tamamını, Foley'nin sahibi olduğu Amerikan futbolu kolej ligi takımı Black Knight'a sattığı ve Premier Lig'in bu işlemi onayladığı belirtildi.

Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Vegas Golden Knights'ın da sahibi Foley, Bournemouth'da başkanlık görevini de üstlenecek.

İngiltere'nin 1899 yılında kurulan köklü kulüplerinden Bournemouth, ligde 15 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Etiketler Bournemouth Premier Lig abd'li iş insanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Koca açıkladı: Maskeler geri dönüyor!
İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul
Erdoğan Yunanistan'a ''vururuz'' dedi, yanıt ABD'den geldi
Kısmetse Olur yarışmacılarının photoshop'lu fotoğrafları olay oldu
Bir sahte doktor rezaleti daha! İfadesi pes dedirtti
Ünlü tatil cennetinde turistlere seks muafiyeti
İstanbul'a kış geldi! Kar yağışı için tarih verildi
Dünya bu iddiayı konuşuyor: Covid-19'un kaynağı bu mağara
Bir ünlü çiftten daha kötü haber! Ayrıldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT için yeni tarih