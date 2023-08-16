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Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesi trafik kazası geçirdi

Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesi trafik kazası geçirdi
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Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa’da trafik kazası geçirdikleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa’da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa’ya gitmiştir. Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri yer aldı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş Rachid Ghezzal kayınvalide
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