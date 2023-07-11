  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Real Madrid antrenmanında Arda Güler şov!

Real Madrid antrenmanında Arda Güler şov!

Güncelleme:

Real Madrid'de ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla çıktığı ilk antrenmanda döktürdü. Kendinden emin tavırlarıyla idmana damga vuran genç yıldızın görüntüleri sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

Arda Güler, Real Madrid ile çıktığı ilk antrenmanda oyun görüşü ve nokta atışı paslarıyla kendine hayran bıraktı. Oldukça özgüvenli olduğu görülen 18 yaşındaki futbolcu, idman sırasında Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den sık sık talimat aldı.

Arda Güler kendisine izin verilmesine rağmen tatilini yarıda keserek Real Madrid'in ilk kamp gününde takıma katıldı. Milli futbolcu, eflatun-beyazlılarla kampın 2. ayağında ABD'ye gidecek.

Etiketler real madrid arda güler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli'den emeklileri heyecanlandıracak sözler
Çanakkale ve Balıkesir sallandı! Büyük deprem
Türkiye'yi bekleyen yeni kabus açıklandı
Altın ve Euro'dan yeni rekor! Dolar da zirvede
Erdoğan’dan kendi maaşına yüzde 39 zam
AB'den Türkiye'ye ''üyelik'' için kötü haber
AK Parti'nin 2'nci el araç kararına itiraz: ''Çöplük oluruz!''
Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı! Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı
Suriyeli kiracı dehşeti! Aile boyu saldırdılar: 5 yaralı, 4 gözaltı var!
En düşük emekli maaşına zam tahmini değişti