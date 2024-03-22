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Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı

Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı
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Real Madrid'in, milli futbolcu Arda Güler'i takasta kullanacağı öne sürüldü.

İspanyol basını, Real Madrid forması giyen Arda Güler'in geleceği hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Milli futbolcunun yaz transfer döneminde takasta kullanılacağını öne sürüldü. 

Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki on numarası Florian Wirtz'i kadrosuna katmak isteyen Real Madrid cephesi elinden gelen her şeyi yapacak.

Dünya futbolunun en iyi genç oyuncusu olarak gösterilen Wirtz'i kadrosuna katmak için Bayer Leverkusen'e 50 milyon euro önerecek Real Madrid'in Arda Güler'i de bir sezonluğuna Alman ekibine kiralamayı teklif etmesi gündemde.

 

 

 

Etiketler Real Madrid Real Madrid Arda Güler transfer takas Florian Wirtz
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