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Real Madrid'te bir dönemin sonu: Ancelotti'nin yeni takımı belli oldu

Real Madrid'te bir dönemin sonu: Ancelotti'nin yeni takımı belli oldu
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Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol futbol devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti görevi bırakıyor. Ancelotti'nin yeni takımı da açıklandı...

Milli yıldızımız Arda Güler'e bir türlü istediği fırsatı vermediği için eleştirilen Real Madrid'in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, sezon sonu Madrid ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre Ancelotti, Brezilya Milli Takımı ile anlaşmaya vardı.

Ancelotti'nin haziran ayındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan önce Brezilya Milli Takımı'nın yolunu tutması bekleniyor.

Real Madrid'deki ikinci dönemine 2021'de başlayan Ancelotti, geride bıraktığı 4 sezonda iki kez LaLiga ve Şampiyonlar Ligi dublesi yaptı. Ancak Madrid ekibi Mbappe'nin gelişiyle bu sezona favori olarak başlamasına rağmen sezonu kupasız tamamlamak üzere. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e çeyrek finalde elenen Madrid ekibi, hafta sonu da Kral Kupası'nı Barcelona'ya kaptırmıştı.

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Etiketler ancelotti Carlo Ancelotti Arda Güler Real Madrid
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