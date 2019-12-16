Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç için transfer açıklaması!

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan 2 maçı en iyi şekilde bitirmek istediklerini söyledi. Çalımbay transferin gözde isimleri Mert Hakan ve Emre Kılınç hakkında da açıklama yaptı.

Çalımbay, idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde iç sahada dün Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

"MERT HAKAN VE EMRE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Tecrübeli çalıştırıcı, orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a transfer tekliflerinin sorulması üzerine, "Sürekli yönetimle görüşüyoruz, Mert Hakan ve Emre ile de görüşüyoruz. En iyi ne ise ona karar verilecek ama ben tabii ki takımımı bozmak istemem." ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer döneminde 1-2 oyuncunun mutlaka takviye edilmesi gerektiğini de vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Maddi açıdan zaten yüksek fiyatlı oyuncu alma şansımız yok. Öyle bir şeyi ben de istemiyorum. Mevcut oyuncu arkadaşlarımız takımı buralara kadar getirdiler, onların en küçük şekilde mağdur olmasını hiç istemiyorum. Mütevazi bir takımız. Şu andaki gidişatı bozmadan belki 1, belki 2 oyuncu alma şansımız olursa onu alacağız. Sonra dediğim gibi çalışmalarımızı çok iyi yapıp, ikinci yarıya başlayacağız ama şu anda bizim için önemli olan kalan 2 maç. O maçlara bakmamız gerekiyor. Bir de çarşamba günü oynayacağımız kupa maçında da disiplinli, bize yakışır şekilde kendi sahamızda mücadele etmemiz gerekiyor."

"ŞAMPİYONLUK DÜŞÜNÜYORSAN TABİ Kİ BUNLAR YETMEZ"

Bir basın mensubunun Sivasspor'un şampiyonluk yarışında olup olmadığını sorması üzerine Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onu dememiz için bazı şeyleri tam yapmamız gerekiyor. Hem oyun olarak, hem taraftar açısından olsun. Malatyaspor ve Kayserispor maçında taraftarımız muhteşemdi. Oraya kadar gelip bizi desteklemeleri, kendilerine ayrılan yeri doldurmaları çok iyiydi. Bir tek Fenerbahçe maçında stadyumun dolması önemli değil, diğer maçlarda da dolması gerekiyor. Takım için çok büyük bir destek oluyor. Bu işte onlarla beraber gitmek gerekiyor. Yönetim kendine düşeni zaten yapıyor. Şu an kimsenin maddi açıdan bir sıkıntısı olmadı. Onun için şu anda her şey gayet iyi ama bir şampiyonluk düşünüyorsan tabii ki bunlar yetmez. Daha farklı şeyler yapmamız gerekiyor."

