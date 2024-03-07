Roma-Brighton maçı öncesi 2 taraftar bıçaklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile Brighton arasında gerçekleşecek maçı izlemek için İtalya'ya giden 2 Brighton taraftarının bıçaklı saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam oynanacak maçta Roma sahasında İngiliz ekibi Brighton'ı konuk edecek.

Bu karşılaşma öncesinde ise korkunç bir olay meydana geldi. Karşılaşmayı takip etmek için Roma'ya giden 2 Brighton taraftarının bıçaklandığı ve soyguna uğradığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; saldırının dün akşam Roma'nın önemli sembollerinden birisi olarak kabul edilen Kolezyum'un yakınlarında gerçekleştirildiği belirtildi.

28 ve 29 yaşlarındaki 2 Brighton taraftarının bacaklarından bıçaklanıp soyguna uğramalarının ardından bir restaurantta sığındıkları ve restauranttaki bir çalışanın saldırıyı polise bildirmesinin ardından olayın açığa çıktığı ifade edildi.

İngiliz taraftarların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ciddi olmadığı belirtildi. İtalyan polisinin olay hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.