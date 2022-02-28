Rus takımı, UEFA Avrupa Ligi'nden ihraç edildi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesi iptal edildi. Alman ekibi Leipzig direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

UEFA, Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Bild Gazetesi'nin haberine göre, bu kararın ardından Alman ekibi Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

UEFA, 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinden alıp, Paris'e vermişti.