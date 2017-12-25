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  4. 25 Aralık 2017 16:50

Safet Susic Alanyaspor'dan ayrıldı !

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, deneyimli teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayırdı.

Safet Susic Alanyaspor'dan ayrıldı !
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Saffet Susiç ile yollarını ayırdı. Alanyaspor'dan resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Akdeniz ekibi son olarak cuma günü Antalyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Boşnak teknik adam Susic, dün bavul alışverişinde görüntülenmiş ve bu durum takımdan ayrılacağına yorulmuştu.

EN GÜÇLÜ ADAY HAMZAOĞLU

İlk olarak Galatasaray'dan ayrılan Igor Tudor'a giden Alanyaspor yönetimi, Hırvat teknik adamdan olumsuz yanıt aldı.

Akdeniz ekibinde yeni hoca için en güçlü aday Hamza Hamzaoğlu.

Ajansspor

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