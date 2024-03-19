Sahaya girenler saldırmıştı: İsmail Kartal'ın oğlunun sağlık durumu ortaya çıktı
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Trabzonspor maçında sahaya girenler tarafından saldırıya uğrayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın son durumu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Trabzospor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. İsmail Kartal'ın teknik ekibinde yer alan oğlu Emre Kartal'ın saldırılar sırasında kafasına darbe aldığı belirtildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’ın kafasında alınan darbeden dolayı ezik var. Kaburgasında çatlak ve ağrı bulunuyor. Kafasına yediği darbe esnasında ‘şiddetli kafa travması’ yaşadı" ifadelerini kullandı.
İsmail Kartal da yaptığı açıklamada soyunma odası koridorlarında oğlu Emre Kartal'ın kafasına davul tokmağı ile vurulduğunu söylemişti.
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