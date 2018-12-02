Samet Aybaba: Erzurum galibiyeti Antalyaspor maçını daha ön plana çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, yükselişlerinde taraftarlarının önemli rol oynadığını söyledi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadele eden bir takım haline geldiklerini dile getirdi.

Takımının performansından memnun olduğunu belirten Samet Aybaba, oyuncularının sahanın her yerinde ellerinden geleni yaptığını ifade etti.

Deneyimli teknik adam, maç boyunca 119 kilometre koştuklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Keşke 9 kilometre az koşsaydık da doğru yerde koşsaydık. Oyuncuları tutamıyorsunuz maalesef. Bu maçları oynamak ve kazanmak kolay değil. Önde oynamak istiyorsunuz, savunmada küçük sorunlar var. Öne gitmek isterken de sorun yaşıyorsunuz. İlk yarıda tek pozisyonumuz var. İkinci yarıda oyuna çok iyi başladık. Rakibimiz son 6 haftanın en iyilerinden. Hiç kaybetmediler. Dirençli oynadılar. Bu tür maçları kazanırsanız, ivme anlamında yukarılara oynama şansı çok yüksek oluyor. Oyuncularımı kutluyorum. Takımın bu kadar hızlı gidişinde taraftarın baskısı ve isteğinin önemli rol oynadığını düşünüyorum. Her maç çok zor. Eski maçlara baktığımızda, 'Keşke şu maçları kazansaydık.' diyoruz. Bu galibiyetler şimdi Antalyaspor maçını daha ön plana çıkardı. Burası futbol şehri. Kazanınca her şey güzel oluyor. "

Mehmet Özdilek: "Mücadeleye devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını aktardı.

Kaybetmeye alışkın bir takım olmadıklarını vurgulayan Özdilek, şunları kaydetti:

"Rakibin maça bakışı çok farklıydı. Çok fazla üretmeyen bir Bursaspor vardı. İlk yarıda 2 net pozisyonumuz var. Golü yedikten sonra tekrar oyuna dahil olduk. 1-1'i yakaladıktan sonra devreye girdik. İkinci yarı pozisyon yokken bir anlık dalgınlıkla ve bireysel hatadan ikinci golü yedik. Bugün kaybettik ama oyunun geneline baktığımızda, çok da kaybettik diyemeyiz. Bireysel hatalar neticeye tesir ediyor. Mücadeleye devam edeceğiz. 6 haftadan sonra kaybetmek insana farklı duygular yaşatıyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Son 3 haftayı doğru değerlendirip, ikinci devreye daha sağlıklı girmek istiyoruz."

