Samet Aybaba geri dönüşü anlattı

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Bursaspor karşısında 2-0 öne geçmelerine rağmen yaşadıkları rehavet sonucunda Bursaspor'a 4-2 mağlup olduklarını söyledi.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardında önemli bir maça çıktıklarını ve rakiplerine saygı duyarak oynadıklarını belirtti.

Müsabakada 2-0 öne geçmelerine rağmen rehavete kapıldıklarını ve maç içerisinde 3 kırılma anı olduğunu ifade eden Arslan, "Bir tanesi Samet hocanın Umut Nayir hamlesiydi, karşılığını verdi. Maçı 2-0 yaptığımızda Bursaspor'un ümitleri bir nevi sonlanmıştı. Ama ilk yarının son bölümünde yaşadığımız rehavet bize pahalıya patladı. Orada o 2-1 fırsatını vermemeliydik, bunun cezası ağır oldu." diye konuştu.

Cihat Arslan, Bursaspor karşısında 3. golü yemelerinin nedenini ise şöyle açıkladı:

"Birçok oyuncumuz sakat, stoper mevkisinde oynayan oyuncular, o mevkinin oyuncuları olmadığı için pozisyon hatası yaptılar. Maalesef kalemizde 3. golü gördük. Bu golden sonra da gol atabilmek için pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. Aldığımız bu kötü mağlubiyeti telafi etmemiz gerekiyor. Bursaspor'u tebrik ediyorum, maçta ilk planımız tuttu ama sonrasında onların planları tuttu. Biz de bundan kendimize bir ders çıkaracağız."

"Kadro dışında kalmayı Seleznov istedi"

Arslan, Seleznov'un kadro dışı kalmasıyla ilgili yöneltilen soruyu, şöyle yanıt verdi:

"Ben oyuncularımı kazanmaya çalışıyorum, onlar bizim için değerli. Sahada asıl faktör onlar ama onlar kendini bir yere ait hissetmiyorsa ve ısrarla gitmek istiyorsa bizim yapacak bir şeyimiz yok. Dünkü ter idmanında kulüp başkanı, ben, idarecilerin olduğu yerde Seleznov'un davranışları bu kulüpte kalmak üzerine değildi. Ben Seleznov'u kadroda tutmak için çok uğraştım ama bu mücadeleyi Seleznov kazandı. O kadro dışı kalmayı ısrarla istiyordu, bence o başarılı oldu. Biz onu ısrarla içeride tutmaya çalıştık ama başaramadık. Tercih onundu, ben kadro dışı bırakmadım."

Samet Aybaba: "Sizler benim oyuncularım değilsiniz dedim"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise 2-0 geriden gelip, karşılaşmayı 4-2 kazanan oyuncularını tebrik etti.

Aybaba, maça kötü bir oyunla başladıklarını, ilk yarıya oyuncularının motive olamadığını, basit goller yediklerini, blok halinde hatalar yapıp, doğru düzgün atak yapamadıklarını aktardı.

Genç oyunculara şans vererek onları kazanmak istediklerini vurgulayan Aybaba, "Onları oynatmaya ve kazanmaya devam edeceğiz. 26. dakikada Umut Nayir girdi ve attığı gollerle oyunun rengini değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Aybaba, devre arasında oyuncularına soyunma odasında bir konuşma yaptığını aktararak, şöyle devam etti:

"Oyuncularıma böyle ciddiyetsiz ve isteksiz bir takımın teknik direktörü olmak istemediğimi söyledim. 'Sizler benim oyuncularım değilsiniz. Ya ikinci devre çıkar bu işi temizlersiniz ya da bundan sonraki günler bizim için çok kötü geçer. Bundan sonra sizlerle diyaloğa girmek istemiyorum' dedim."

İkinci yarıya büyük bir motivasyonla çıktıklarına dikkati çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Takımım ikinci yarı inanılmaz bir oyun sergiledi, pozisyon buldu, pas yaptı, orta açtı. İkinci yarı futbol adına her şeyi yaptık. İnanılmaz bir geri dönüş sergiledik, umarım bu futbol bizi daha yukarılar taşır. Şimdi içeride 3 maçımız var onları da kazanıp daha yukarılara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

