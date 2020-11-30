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  4. 30 Kasım 2020 21:34

Şampiyonlar Ligi maçına kadın hakem

2 Aralık Çarşamba günü Juventus-Dynamo Kiev maçını yönetecek olan Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi maçını yöneten ilk kadın hakem olacak.

Şampiyonlar Ligi maçına kadın hakem
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Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi maçını yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. 37 yaşındaki Fransız hakem, Juventus ile Dynamo Kiev arasında 2 Aralık'ta oynanacak maçı yönetecek. Fransa Ligi maçlarında düdük çalan tecrübeli hakem, 2019 yılında Liverpool-Chelsea Avrupa Süper Kupası maçını da yönetmişti.

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