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  5. 04 Ağustos 2017 13:11

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sevilla

Temsilcimiz Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi İspanyol devi Sevilla oldu.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sevilla
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
 
Tarihinde ilk kez yer almak istediği Şampiyonlar Ligi’nin 3. ön eleme turunda Club Brugge’ü elemeyi başaran Medipol Başakşehir’, gerçekleştirilen kura çekimi sonrası play-off turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. 

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Karabağ - Kobenhag
APOEL - Slavia Prag
Olympiakos - Rijeka
Celtic - Astana
Hapoel Beer-Sheva - Maribor
Başakşehir - Sevilla
Young Boys- CSKA Moskova
Napoli - Nice
Hoffenheim - Liverpool
Sporting Lizbon - Steaua Bükreş

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