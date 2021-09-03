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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 25 kişilik kadroyu UEFA'ya bildirdi. Sergen Yalçın, 25 kişilik listede Güven Yalçın'a yer vermedi.

Süper Lig 2020/2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax ile mücadele edecek olan Beşiktaş, UEFA'ya 25 kişilik oyuncu listesini bildirdi.

Beşiktaş kadroda, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, F. Montero, Josef, Nkoudou, Salih Uçan, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip Uysal, NSakala, Welinton, Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meraş ve Alex Teixeira isimlerine yer verdi.

Güven Yalçın ise kadroya dahil edilmedi.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu güven yalçın beşiktaş sergen yalçın
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