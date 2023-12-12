Galatasaray tur için sahada: Maçın ilk 11'leri belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya geliyor.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

TAKIMLARIN MAÇ KADROLARI

KOPENHAG: Grabara, Diks, Vavro, Claesson, Diogo Gonçalves, Elyounoussi, Lerager, Jelert, Ankersen, Achouri, Falk

YEDEKLER: Sander, Dithmer, Sorensen, Tanlongo, J. Larsson, Cornelius, Oskarsson, Boilesen, Lund, Hojlund, Bardghji, Froholdt

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

YEDEKLER: Günay, Jankat, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Nelsson, Oliveira, Barış Alper, Kazımcan, Ndombele, Bakambu

TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için bu akşam Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, bu akşam kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.