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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grupları için UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi grupları için UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Fredrik Midtsjö, Leo Dubois ve Halil Dervişoğlu kadroda yer almazken yeni transferler Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez kadroda yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu

Etiketler Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu
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