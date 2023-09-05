Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grupları için UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi grupları için UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; Fredrik Midtsjö, Leo Dubois ve Halil Dervişoğlu kadroda yer almazken yeni transferler Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez kadroda yer aldı.
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu:
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