Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grupları için UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi grupları için UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Fredrik Midtsjö, Leo Dubois ve Halil Dervişoğlu kadroda yer almazken yeni transferler Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez kadroda yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu: