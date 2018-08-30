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  5. 30 Ağustos 2018 20:02

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu !

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu !
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 Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun grup kuraları çekildi.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, D grubunda Lokomotiv Moskova (Rusya), Porto (Portekiz), Schalke 04 (Almanya) ile eşleşti.

İlk hafta maçları 18-19 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek.

Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

İşte kura çekimi sonrasında gruplar;

A GRUBU: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter

C GRUBU: Paris Saint Germain, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D GRUBU: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke 04, Galatasaray

E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, Hoffenheim

G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen

H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

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