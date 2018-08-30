Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu !

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun grup kuraları çekildi.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, D grubunda Lokomotiv Moskova (Rusya), Porto (Portekiz), Schalke 04 (Almanya) ile eşleşti.
İlk hafta maçları 18-19 Eylül'de
"Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek.
Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
İşte kura çekimi sonrasında gruplar;
A GRUBU: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge
B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter
C GRUBU: Paris Saint Germain, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız
D GRUBU: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke 04, Galatasaray
E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK
F GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, Hoffenheim
G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen
H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys