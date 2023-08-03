Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Galatasaray ile Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, 8 Ağustos Salı günü Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İsveçli Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mehmet Culum ile Niklas Nyberg üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.